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Uludağ'da Kar Yağışı Eşsiz Manzaralar Oluşturdu

Uludağ'da Kar Yağışı Eşsiz Manzaralar Oluşturdu
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Uludağ'da aralıklarla devam eden kar yağışı, kıvrımlı yolları ve beyaz örtüsüyle muhteşem görüntüler sundu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle takip ettiği bu doğal güzellikler, dron ile kaydedildi.

Uludağ'da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle virajlı yollar eşsiz manzaralar oluşturdu.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Uludağ, kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yollarıyla dikkati çeken bir görünüme kavuştu.

Zirveye doğru çıkan kıvrımlı yollarla bütünleşen Uludağ'ın, resim tablolarını andıran manzarası dronla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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