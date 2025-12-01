Uludağ'da Kar Yağışı Devam Ediyor: Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı
Uludağ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla sürerken, bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği 'beyaz cennet' Uludağ'da hava sıcaklıkları sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, önceki gün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.
Uludağ'da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.
Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL/ Bursa,