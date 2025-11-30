Haberler

Uludağ'da Kar Yağışı Başladı

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, oteller bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Beyaz örtüyle kaplanan pistler ve çatıların keyfini çıkarmak için kış tatilcileri bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı başladı.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve teleferik tesislerinin çatıları ile pistler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
