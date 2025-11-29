Uludağ'da Kar Yağışı Başladı
Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da öğleden sonra yağmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü ve hafta sonu için yeni kar yağışı beklentisi var.
Uludağ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede yağış, zaman zaman devam etti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, yağışın yaklaşık 1 saat içinde durması bekleniyor. Gece saatlerinde ise herhangi bir yağış öngörülmüyor. Pazar günü öğle saatlerinde yeniden başlaması beklenen kar yağışının, bölgede 1-2 santimetrelik örtü oluşturacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da pazartesi ile cuma günleri arasında ise kar yağışı beklenmediği öğrenildi.
Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL/ Bursa,