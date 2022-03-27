Uludağ'da kar üzerinde otomobillerle gösteri sunuldu - Haberler

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Uludağ'da kar üzerinde otomobillerle gösteri sunuldu

AA - Fatih Çapkın - Güncel
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Uludağ'da kar üzerinde otomobillerle gösteri sunuldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, aralarında klasik otomobillerin de olduğu araçlarla gösteri yapıldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, aralarında klasik otomobillerin de olduğu araçlarla gösteri yapıldı.

2. Oteller Bölgesi'nde bir otel ve firma tarafından organize edilen gösteride katılımcılar, 20 araçla yer aldı.

Sürücüler, karla kaplı pistte performans sergiledi.

Uludağ'a gelen ziyaretçilerin de ilgiyle izlediği gösteri, AA ekibince FPV drone ile görüntülendi.

Uludağ'da kar üzerinde otomobillerle gösteri sunuldu

Uludağ'da kar üzerinde otomobillerle gösteri sunuldu

Uludağ'da kar üzerinde otomobillerle gösteri sunuldu

AA / Fatih Çapkın - Güncel

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