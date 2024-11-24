Üye Girişi
Haberler

Uludağ'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı, Yolda Kalanlar Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yolda kalan sürücülere çevredekiler yardımcı oldu. Jandarma ekipleri zincirsiz araçların zirveye çıkışına izin vermedi.

Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Uludağ'da yolda kalanları vatandaşlar kurtardı

BURSA - Uludağ'ın zirvesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Zirveye kar yağmasıyla akın eden vatandaşlardan yollarda kalanlara ise yine vatandaşlar koştu.

Bursa'da etkisini gösteren kar yağışı kent merkezinde kendini fazla hissettirmezken rakımı yüksek olan ilçelerde etkisini gösterdi. Uludağ'da da aralıksız yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Oteller Bölgesi'nde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolunda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Uludağ'da, hava sıcaklığı ise en yüksek 8, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçülürken, jandarma ekipleri ise zinciri olmayan araçların zirveye çıkışına izin vermedi.

Kış lastiği ve zincirsiz Uludağ'a çıkan vatandaşlar kara saplanarak kurtulmayı bekledi. Yolda kalanlara çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Yolda kalanlara yardım etmek için Uludağ'a geldiğini söyleyen Samet Kurtuluş, "Uludağ'da kar yağışının başladığını gördüm ve arkadaşımla beraber hemen çıktık. Yolda kalan 3-4 arabayı kurtardık. Herkes hazırlıksız yakalandı. Bir vatandaş yaz lastiği ile yolda kaldı. Kış lastiğimiz ve zincirimiz olduğu için sorunsuz bir şekilde geldik. Vatandaşların bu havalarda zincirsiz dışarı çıkmamaları gerekiyor. Kar lastiği bu havada bir süre sonra buz tuttuğu için hiçbir işe yaramıyor. Uludağ'a gelmeyi düşünenler kesinlikle zincirsiz çıkmasın. Belki bir şekilde çıkarlar ama inmesi çok zor olur. Direksiyon hakimiyetinizi kaybettiğiniz zaman araba kayıyor ve bir yere vurabilirsiniz. Birkaç tane araba Uludağ'dan inerken vurdu" şeklinde konuştu.

Uludağ'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı, Yolda Kalanlar Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı

 Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı
Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Uydu görüntüleri 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisini ortaya çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.