Uludağ'da kar kalınlığı 12 santimetre
Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da, gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Meteorolojik verilere göre, Uludağ'da önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yağış sonrası kar kalınlığı 12 santimetreye yükseldi.

Tatilcilerin 'beyaz cennet' dediği Uludağ'da kar kalınlığı dün 6 santimetre olarak ölçülürken, bölgede gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası bölgede kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Uludağ'ın zirvesi de karla kaplanırken, bölgede zaman zaman tipi etkili oldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; kent merkezinde hava sıcaklığı 4 derece olurken, Uludağ'da bugün ve yarın karla karışık yağmurun devam etmesi, zirvede de pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
