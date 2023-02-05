Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı; kent merkezinde ekipler teyakkuzda (3)

ULUDAĞ YOLU'NDA 20 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kayak tutkunlarının 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, kar kalınlığı 83 santimetreye ulaşması ile sömestr tatilinin son gününde kayak pistlerine akın eden tatilciler dönüş yolunda yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Sürücüler, Uludağ Oteller Bölgesi'nden şehir merkezine inmek için yaklaşık bir buçuk saat boyunca trafikte yavaş ilerleyebildi. Jandarma ekipleri kış lastiği olmayan ya da zincir takmayan araçların geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri 35 personel ve 10 iş makinesi ile yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,