Uludağ'da Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Devriyede

Uludağ'da jandarma ekipleri, olası orman yangınlarına karşı devriye görevlerine devam ediyor. Bursa genelinde denetimler artırıldı ve Uludağ Milli Parkı'nda nöbet tutan ekipler, havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlar piknik yaparken uyarılırken, dronlarla bölge inceleniyor.