Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkes'te geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Uludağ'da JAK Timleri Tatilcilerin Güvenliği İçin Görevde

Uludağ'da JAK Timleri Tatilcilerin Güvenliği İçin Görevde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, hem yerli hem de yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için 24 saat hazır bekliyor. Zorlu hava koşullarında arama kurtarma faaliyetleri ile tatilcilerin huzurunu temin ediyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da görevli Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, yerli ve yabancı turistlerin rahat tatil geçirebilmeleri için kayaklı ve motorize ekipleriyle gece gündüz görev yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra JAK timleri de kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da huzuru ve güvenliği sağlamak için hazır bekliyor.

Uludağ'da konuşlanan ve her türlü iklim koşulu ile afetlerde gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilen JAK timi, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde kurulduğu 1998'den bu yana her yıl çok sayıda olaya müdahale ediyor.

Tim, yaralanma, kaybolma, telesiyejde ve arazide mahsur kalma gibi olumsuzluklara karşı 1800 metre rakımlı Oteller Bölgesi ile zirveye yakın alanlarda teyakkuzda bekliyor.

Sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava ve zorlu arazi koşullarında kar motoru ve arazi araçlarını kullanan ekipler, arama kurtarma, ilk yardım, tahliye ve asayiş görevlerini yerine getiriyor.

Yarıyıl tatilinde binlerce tatilcinin beklenildiği Uludağ'da, asayiş ve trafik önlemleri alınırken, JAK ekipleri de belli aralıklarla arama kurtarma tatbikatları düzenliyor.

Senaryo gereği yaralı turist kurtarıldı

AA ekiplerince görüntülenen tatbikat kapsamında, bir turistin senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaza yaptığını söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.

Kar motorlarıyla kısa sürede turistin bulunduğu noktaya giden ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı bulunduğu yerden alıp, kar motorundaki sedyeyle Oteller Bölgesi'ne getirdi.

Ekiplerin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Yasin Demirkan, Bursa'da JAK timlerinin 27 yıldır görev yaptığını söyledi.

Farklı arazi koşullarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirkan, Uludağ bölgesi olmak üzere sorumluluk sahasında meydana gelen kaybolma, mahsur kalma, deprem, sel su baskını, toprak kayması gibi afetlerde arama kurtarma görevlerini icra ettiklerini vurguladı.

Demirkan, bölgelerindeki görevleri hakkında bilgi vererek, "JAK timleri, kaybolma, mahsur kalma, düşmeye bağlı yaralanma olaylarında arama kurtarmanın yanı sıra dağcılık ve tırmanış faaliyetleri icra eden sporcuların teçhizat ve donanımlarının uygunluğunu kontrol ederek faaliyetleri süresince takibini yapmaktadır." dedi.

Geçen yıl 835 olaya müdahale edildi

Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre göreve hazır beklediklerini dile getiren Demirkan, "Timlerimiz Uludağ bölgesinde 2024 yılı içerisinde 835, kuruluş tarihinden günümüze kadar ise toplam 17 bin düşme, yaralanma ve mahsur kalma olayına müdahale etmiştir." diye konuştu.

Demirkan, acil durumlarda olaya müdahale etme aşamalarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"İhbarın alınmasının ardından ihbarcı ile irtibat kurularak yaralının durumu ve konumu hakkında bilgi alınmaktadır. Bu esnada olayın özelliğine göre diğer birimlerle koordinasyon sağlanmaktadır. Meydana gelen olayın özelliğine uygun malzeme ve teçhizat seçimi yapılıp, mevcut durum, mevsim ve hava şartları, yol durumu ve lojistik destek ihtiyacı değerlendirilerek planlama ve gerekli koordinasyon sağlanır. Yapılan hazırlıkların ardından göreve çıkış, intikal, kazazedeye ilk müdahale, tahliye planı ve kazazedenin güvenli bölgeye tahliyesi gerçekleştirilir."

Yasin Demirkan, görev verildiği takdirde Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova illerindeki olaylara da en kısa sürede müdahale için hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
img

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
img

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
img

Bakanlık cezayı kesti! Üsküdar'da skandal görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.