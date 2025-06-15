Uludağ'da Haziran Ortasında 4 Mevsim Yaşayan İki Dağcı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uludağ'da Haziran Ortasında 4 Mevsim Yaşayan İki Dağcı
Haber Videosu

Bursalı dağcılar İsmet Şentürk ve arkadaşı, Uludağ'ın bilinmeyen yüzünde yaptıkları zirve yürüyüşü ile Haziran ortasında karda yürürken aynı günde dört mevsimi deneyimlediler. Maceraları, drone ile kaydedildi ve sosyal medyada dikkat çekti.

Haziran ortasında karda yürüdüler

Uludağ'ın zirvesinde yürürken aynı günde 4 mevsimi yaşadılar

Bursalı iki dağcının Uludağ'ın bilinmeyen yüzünde yaptıkları yürüyüş nefesleri kesti

BURSA - Bursalı iki dağcının Uludağ'ın bilinmeyen yüzünde yaptıkları yürüyüş nefesleri kesti. Haziran ortasında karda yürüyen dağcılar zirve yürüyüşü sırasında aynı günde 4 ayrı mevsimi birden yaşadı.

Bursalı dağcı İsmet Şentürk ve arkadaşı, daha önce gördükleri ancak hiç keşfetmedikleri noktalara ulaşarak Uludağ'ın saklı güzelliklerini ortaya çıkardı. Zirve yolculuğu sırasında karla kaplı patikalardan geçerken bir yandan da güneşin sıcaklığını hisseden dağcıların yürüyüşünü gökyüzünden görüntüleyen bir drone, macerayı belgesel tadında kayıt altına aldı.

İnsan doğası gereği olan merakı ve bilinmeyene duyduğu ilgi tarih boyunca keşiflerin, bilimsel ilerlemelerin ve sanatsal düşüncenin itici gücü oldu.

Uzayın derinliklerinden okyanusun en karanlık noktalarına, kadim uygarlıkların sırlarından geleceğin bilinmezliklerine kadar her şey insanı cezbetmeye devam ediyor. Bilinmeyeni keşfetmek, bilinmeyen yerlere yapılan yolculukların insanın kendi sınırlarını aşmak, yeni bakış açıları kazanmak ve hayata dair derinleşmesini sağladığını belirten Bursalı 2 dağcı İsmet Şentürk ve arkadaşı Haziran ortasında yaptıkları zirve yürüyüşüyle Uludağ'ın bilinmeyen noktalarını keşfe çıktı. Daha önce yaptıkları zirve tırmanışları sırasında gördükleri fakat hiç bir zaman uğramadıkları noktalara giden 2 dağcının nefes kesen zirve macerası film sahnelerini de aratmadı. Haziran ortasında karda yürüyen iki dağcı ile onları gökyüzünden izleyen bir drone aynı günde Uludağ'ın zirvesinde 4 ayrı mevsimi birden yaşadı. Adrenalin dolu yürüyüş sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.