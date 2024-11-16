Uludağ'da Göller Kuruma Tehlikesi ile Karşı Karşıya

Uludağ'ın göllerinde kuraklık tehlikesi böyle görüntülendi

Küresel ısınma ve mevsimlerin kayması Uludağ'ın zirvesindeki göller kuruma noktasına getirdi

BURSA - Uludağ'ın zirvesindeki göller, küresel sıcaklık ve mevsimlerin kayması neticesi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Göllerden bazıları tamamen kururken bazılarında ise su seviyesi dibe vurdu. Bursalı dağcı kurumaya yüz tutan gölleri drone ile görüntüledi.

Kış turizminin yanı sıra 4 mevsim turist ağırlayan Uludağ hazan mevsiminin güzelliklerini yaşıyor. Sarının ve yeşilin her tonunu görmenin mümkün olduğu dökülen yapraklar kapladıkları yolları renk cümbüşüne çeviriyor. Dağcılar Alaçam Mahallesi üzerinden bu yolları kullanarak 3 saat boyunca yaptıkları yolculuk sonunda göller bölgesine ulaşıyor. Bu bölgede Kilimligöl, Karagöl, Aynalıgöl, Buzlugöl, Heybeligöl, Koğukdere Gölü ve Çayırlıdere Gölü bulunuyor.

Göllerde kuraklık tehlikesi

Küresel ısınma ve mevsimsel değişiklikler Uludağ'ın göllerinde de etkisini gösterdi. Kış aylarına yaklaşırken genellikle karla kaplanan zirveye halen kar düşmeyişi gölleri neredeyse kuruma seviyesine getirdi. Yılın bu mevsiminde yağışlar sebebiyle dolması gereken göllerin su seviyesinin düşük olması sebebiyle dipleri görünüyor. Bursalı dağcı İsmet Şentürk drone ile görüntülediği göllerin yaşadığı kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.

4 mevsim turist ağırlayan Uludağ'ın göller bölgesinin her mevsim farklılık gösterdiğini anlatan Şentürk, "Yaz mevsiminde en dolu halini yaşayan bu göller son baharda en az su seviyesine sahiptir. Kar yağışıyla birlikte göller yavaş yavaş dolmaya başlar. İlkbaharda da en üst seviyeye ulaşır. Şu anda Uludağ'ın gölleri hem bitkiler açısından hem de su seviyesi açısından en zayıf dönemini yaşamaktadır" dedi.

Öte yandan meteorolojiden alınan son hava tahminlerine göre bu hafta Uludağ'da kar beklenmediği öğrenildi. Yarın hava sıcaklığının 4 derece olması beklenen Uludağ'da pazar günü sıcaklık iki derece yükselerek 6'yı gösterecek. Pazartesi 5, Salı 7, Çarşamba ise sıcaklığın 11 dereceyi bulacağı Uludağ'da bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta kar yağışı görülmeyecek.