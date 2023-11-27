Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi
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Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan 4 ayı, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan 4 ayı, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Uludağ'da Sarıalan bölgesindeki vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, 4 ayının yemek aramak için çöp konteynerlerini karıştırdığı yer aldı.
Bir vatandaş da ayıları yolun karşısına geçerken görüntüledi.
Kaynak: AA / Güncel