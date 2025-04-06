Uludağ'da Baraka Yangını Kontrol Altına Alındı
Fidyekızık Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Uludağ'ın eteklerinde yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fidyekızık Mahallesi'nde orman içerisinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel