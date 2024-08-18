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Uludağ'da Ayılar Çöp Konteynerini Devirdi

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Bursa'nın Uludağ ilçesinde bir ayı ve yavruları, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerini devirip karıştırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

BURSA'nın Uludağ ilçesinde kısal anandaki yerlmeşim bölgesine gelen bir ayı, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerini devirdi. Ayının yiyecek amacıyla devirdiği konteyneri karıştırması bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ına Sarıalan bölgesine bir ayı yavrularıyla birlikte gelerek yiyecek aradı. Gece geç saatlerde yerleşim bölgesine inen ayı ve yavrular, konteyneri devirip yiyecek aradı. Devirdikleri konteyneri karıştırıp buldukları yiyecekleri yiyen ayıların bu görüntüleri bir vatandaş tarafından kameraya alındı. Ayı ve yavruları bir süre bölgede gezindikten sonra ağaçlıklı alana yönelip, gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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