Uludağ'da Ayı Ailesinin Gece Gezintisi

Uludağ'da ayı ailesinin yoldan geçişi görüntülendi

BURSA - Bursa'da anne ayı ve üç yavrusu yiyecek bulmak için mesire alanına indi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da Uludağ Milli Parklar Bölgesi'nde anne ayı ve üç yavrusu yiyecek bulmak için gece saatlerinde mesire alanlarının bulunduğu yere indi. Ayı ailesinin görüntülerini o sırada yoldan geçen bir otomobil sürücüsü cep telefonu ile kaydetti. İnsanlardan rahatsız olan ayılar hızla uzaklaşarak ormanın derinliklerinde kayboldu.