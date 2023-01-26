Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle birlikte, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Uludağ Alanı Hakkında Kanun da yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uludağ Alan Başkanlığı kurularak görev ve yetkileri belirlendi. Kararnameyle birlikte, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 7432 Uludağ Alanı Hakkında Kanun da yürürlüğe girdi.

Uludağ Alanı'nın sınırları, bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli göz önünde tutularak ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilebilecek.