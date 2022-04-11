Uludağ'a nisan karı (2)

'PİSTLER ŞİMDİ AÇILSA YİNE KAYAK YAPILIR'

Kış sezonunun 3 Nisan'da kapandığı Uludağ'da, kayak pistleri de beyaz örtüyle kaplandı. Son yağışla birlikte kar kalınlığı, 4 santimetre daha artarak, 88 santimetreye çıktı. Otellerin kapalı olmasına rağmen talep olduğunu belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Bu bizim için sürpriz değil. Nisan ayında her zaman kar olmuştur. Nisan ayının ortasına kadar hatta sonuna doğru da yağar fakat oteller kapalı. Bizim kafe bölümümüz açık. Günübirlik gelen misafirlere hafta sonu hizmet etmeye devam ediyoruz dolayısıyla kış bitmedi. Nisan ayının sonuna kadar böyle devam eder, diye düşünüyoruz. Pistler hala kar dolu. Kar bu sene hiç eksik olmadı. 3 Nisan'a kadar Uludağ'da kayak yapıldı. Pistler şimdi açılsa yine kayak yapılabilir. Kar, Bursa, Marmara Bölgesi ve Türkiye için büyük bir bereket. Özelikle hafta sonları arayıp, soran misafirlerimiz var; 'Şu an kayak var mı?' Misafirlerimiz Uludağ'dan vazgeçmiyor" dedi.Uludağ'da kış sezonunun bu sene bereketli geçtiğini belirten Türk, "Bu sezon geçmiş senelere göre, Uludağ'da bütün işletmeciler, çok çok memnundu. Rekor kıran işletmeler de var. Sezonun hep iyi ve karlı geçmesi, misafir sayısındaki artıştan dolayı bu sene bütün işletmeciler memnun" diye konuştu.

Esra TÜRKER- Semih ŞAHİN/ BURSA,