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Uludağ'a Mevsimin İlk Karı Yağdı

Uludağ'a Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, öğleden sonra başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, karla karışık yağmurun yarın da devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

Uludağ'da etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da karla karışık yağmur yarın da devam edecek. Karla karışık yağmurun 19 Ekim Cumartesi günü yerini güneşli havaya bırakması beklenirken, Uludağ'da önümüzdeki 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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