Uludağ'a çıkacaklar dikkat

BURSA (İHA) - Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezi Uludağ'a çıkacaklara uyarı geldi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a çıkacak vatandaşlara Bursa Teleferik A.Ş.'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Tesis çalışma saatlerimiz 11 Mayıs Çarşamba günü itibarı ile 10.00-19.00 olarak güncellenmiştir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel