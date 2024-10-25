Ulubey Kanyonu'nda Sıcak Hava Balonu Uçuşları Başlıyor

Dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan Uşak'taki Ulubey Kanyonu, yeni yılda sıcak hava balonu uçuşlarına ev sahipliği yapacak.

Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan 77 kilometre uzunluğundaki Ulubey Kanyonu, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kanyon boyunca yer alan antik dönemden kalma su kanalları, kaya mezarları, mağaralar ile Pepouza Antik Kenti, ziyaretçilerini yer yer 170 metre derinlikte zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Banaz ve Dokuzsele çaylarının geçtiği kanyonda, yerden 125 metre yükseklikte cam teras ile zipline (yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtasıyla kayma), dev salıncak ve tırmanma duvarı gibi alanların yer aldığı macera parkuru da bulunuyor.

Doğa yürüyüşü için parkurların yapıldığı Ulubey Kanyonu'nun hinterlandında Blaundos Antik Kenti de yer alıyor.

Kanyona kuş bakışı gezi

Ulubey Kanyonu'nda sıcak hava balonu uçuşları için Uşak Valiliği, Ulubey Kaymakamlığı, Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2020'de başlatılan projede son aşamaya gelindi.

Kanyonda, Eylül 2020'de yapılan ilk uçuş denemesinin ardından, Kapadokya Üniversitesinden öğretim görevlilerinin de yer aldığı ekiple rapor hazırlandı.

Sıcak hava balonu uçuşu için başvuru süreci ve uçuşa elverişli olduğu yönünde gerekli izinlerin tamamlanmasıyla Ulubey Belediyesince bu yılın başında 12+2 kişilik sıcak hava balonunun alımı yapıldı.

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, AA muhabirine, kanyonda yerli ve yabancı turistleri daha yoğun şekilde ağırlamak için projeler ürettiklerini söyledi.

Sıcak hava balonu uçuşlarıyla ilçedeki turizm potansiyelinin daha da artacağına inandığını ifade eden Koçlu, "Tüm hazırlıklarımız hemen hemen tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizden son bir rapor istemişti. Sonucu da elimize ulaştı. Herhangi bir olumsuzluk yok. 2025 yılında Ulubey Kanyonu'nda balon uçuşları olacak." diye konuştu.

Koçlu, kanyonun doğa ve maceraseverlerden ilgi gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 250-300 bin ziyaretçiyi 9 aylık süreçte ilçemizde ağırladık. Tahminimize göre, yıl sonuna kadar yaklaşık 450 bin turisti ilçemizde ağırlamış olacağız." dedi.