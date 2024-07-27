Üye Girişi
Haberler

Ulubey Kanyonu'nda düzenlenen Ultra Trail Koşusu tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Koşuda 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurlarda yarışlar düzenlendi. Ulubey Kaymakamı ve Ulubey Belediye Başkanı, etkinliği gelecek yıllarda daha da büyütmeyi planladıklarını belirtti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bravo Run öncülüğünde Ulubey Kaymakamlığı ve Ulubey Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu'nda 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurlarda yarışlar düzenlendi.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'ndaki cam teras bölgesinden startı verilen yarışlarda, sporcular zorlu parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Yarışların ardından düzenlenen ödül törende bir konuşma yapan Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, gelecek yıl daha fazla sporcunun katılımıyla aynı etkinliği düzenlenmek istediklerini belirtti.

Coşkunaslan, Ulubey Kanyonu'ndaki etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da ilçenin güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getirerek, "Farklı parkurlar var. Ben bu parkurları tamamlayan, tamamlayamayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Artık onlar da birer kültür elçisi. İlçemizi ve dünyanın ikinci büyük kanyonunu tanıtmanın sizlerin de bir görevi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ulubey Uşak Spor Güncel Haberler

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

 Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

 PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

Bakmadan Geçme

Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak?
Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title