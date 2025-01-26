Ulubey Kanyonu 2024'te 300 Bin Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nu 2024 yılında yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı ziyaret etti.

Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan 77 kilometre uzunluğundaki kanyon, dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alıyor.

Yer yer 170 metre derinlik ve 500 metre genişliğe ulaşan kanyonundan Banaz ve Dokuzsele çayları geçiyor.

Kanyona gelen ziyaretçiler, bu çayların oluşturduğu kıvrımları ve tepelerin girinti çıkıntılı yapılarını yerden 125 metre yükseklikteki cam terastan izleyebiliyor.

Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği "Garnizon kenti" olarak da bilinen Blaundos Antik Kenti'ni hinterlandında barındıran Ulubey Kanyonu, içindeki yürüyüş parkurlarıyla ziyaretçilerine etkileyici manzara sunuyor.

Ulubey Belediyesince inşa edilen macera parkı da zipline (yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtasıyla kayma), dev salıncak ve tırmanma duvarıyla macerasever konuklarını ağırlıyor.

"Film platosunu anımsatıyor"

Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, AA muhabirine, kanyonun ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunduğunu ve bir film platosunu anımsattığını söyledi.

Uzunluğu ve derinliği nedeniyle kanyonun çeşitli bölgelerinin farklı bitki örtüsüne sahip olduğunu kaydeden Coşkunaslan, ziyaretçi açısından 2024 yılının oldukça güzel geçtiğini ifade etti.

Coşkunaslan, cam terasa geçen yıl 160 binden fazla misafirin çıktığını belirterek, "Bu sayıyı verirken buraya gelen öğrenci kafilelerini, resmi ziyaretçileri saymıyoruz. Sadece bireysel, turistik amaçlı gelmiş kişileri sayıyoruz. Gelen ziyaretçilerin büyük bir kısmı da cam terasa çıkmaya cesaret edemeyebiliyor. Aslında onların da sayısı hiç küçümsenmeyecek bir oranda." dedi.

Cam terasa çıkanların sayısına diğer ziyaretçiler de eklendiğinden ziyaretçi sayısının 300 bine ulaştığını kaydeden Coşkunaslan, kanyona gelen ziyaretçilerin daha eğlenceli vakit geçirebilmesi için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Coşkunaslan, bu yıl ziyaretçi sayının artmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"2025 yılı bizim için çok daha güzel bir yıl olacak diye tahmin ediyoruz. Son 1,5 yıldır biz 2025'i turizm sezonu olarak algıladık, düşündük. Buna yönelik çalışmalar yürüttük. Biz bu projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Kimilerinin ihalesini yaptık, kimilerinin inşaatına başladık. Kimi projelerimizi de önümüzdeki günlerde ihalelerini verip onları da 2025 yaz sezonuna kazandırmayı planlıyoruz. Ana hedefimiz burayı sadece coğrafi, tarihi bir güzellik haricinde aynı zamanda insanların güzel vakit geçirebileceği, değişik aktivitelerin bulunduğu, gelen turistlerin tatmin olarak ayrılacağı bir eğlence merkezine de çevirmek. Çok boyutlu çalışmalar yürütüldüğünü söyleyebiliriz. 2025 sezonu bizim için çok güzel bir sezon olacak, biz daha önceki sayılarımızı aşıp yeni bir rekora imza atabileceğimizi düşünüyorum. Büyük ihtimalle 400 binin üzerinde ziyaretçiyi biz burada ağırlayacağız."