- Ulubaba Dağı beyaza büründü Nisan ayının son gününde aniden bastıran dolu, Ulubaba Dağını bembeyaz yaptı Adıyaman'da 2 bin 533 Metre yüksekliğinde bulunan Ulubaba Dağı, aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte beyaza büründü.

- Ulubaba Dağı beyaza büründü

Nisan ayının son gününde aniden bastıran dolu, Ulubaba Dağını bembeyaz yaptı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 2 bin 533 Metre yüksekliğinde bulunan Ulubaba Dağı, aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Adıyaman merkeze bağlı Sarıkaya Köyü üst kesimlerinde yer alan 2533 metre yüksekliğinde bulunan Ulubaba Dağı ve çevresinde dolu yağışı başladı. Aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte Ulubaba Dağı ve çevresi tamamen beyaza büründü. Beyaza bürünen Ulubaba Dağı kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Nisan Ayının son gününde yağan dolu yağışı nedeniyle birçok çatı ve saçaklarda sarkıtlar da oluştu.