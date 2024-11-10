Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sancaktepe'de anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Sancaktepe'de düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Sancaktepe Kaymakam Vekili Bekir Dınkırcı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne çelenk konması ile başlayan törende saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi konferans salonunda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Anma töreni öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan gösteri ile son buldu.