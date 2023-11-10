ULU ÖNDER ATATÜRK 10 KASIM'DA SAMSUN'DA ANILDI

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında, Samsun'da düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki Onur Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Vefatının 85. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sırasıyla anıta çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Samsun'da da hayat durdu. Sirenlerle birlikte 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anıt Şeref Defterini imzaladı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR'

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anıt Şeref Defteri'ne yazdığı notta, "Aziz Atatürk, devlet geleneğinin tüm birikimine sahip, son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin de dediğiniz gibi ilelebet payidar kalacaktır. Milletimizi müşterek bir gaye etrafında birleştirerek, birlik ve beraberlik içerisinde istikbal yolunda yaktığınız meşaleyi bizler de gelecek nesillere en iyi şekilde teslim edeceğiz. Bundan 100 yıl önce kahraman ecdadımızla ağır bedeller ödeyerek gerçekten çok zor şartlarla kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni bize işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefine ulaştırmak ve ikinci asrını Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı olarak inşa etmek için köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla gayret göstermek en önemli vazifemizdir. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan zatıaliniz ve kahraman silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLER ORATORYO İLE ATATÜRK'Ü ANLATTI'

Anıtta düzenlenen anma töreni sonrasında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki Atatürk Fotoğrafları sergisi gezildi. Ardından AKM Aydın Gün Salonu'nda anma programı düzenlendi. Burada OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan 'Atatürk'ü Anlamak' isimli konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra ise Samsun Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi izlendi.