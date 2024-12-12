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Ulu Cami Halk Kütüphanesi 78 Binden Fazla Kişiye Hizmet Verdi

Ulu Cami Halk Kütüphanesi 78 Binden Fazla Kişiye Hizmet Verdi
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Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi 2022 yılından bu yana 78.525 kişiye hizmet vermiştir. Kütüphane, modern alanları ve sosyal imkanlarıyla dikkat çekiyor. Ücretsiz çay, su ve internet hizmeti sunulmaktadır.

Ordu'daki Ulu Cami Halk Kütüphanesi'nde 2022'den bugüne kadar 78 bin 525 kişiye hizmet verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde Ulu Cami'nin zemin katındaki kütüphanenin modern kullanım alanları ile çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de beğenisini kazandığı belirtildi.

Kütüphanenin 430 metrekare kapalı alana sahip olduğu ifade edilen açıklamada, çalışma alanlarının yanı sıra sosyal alanların da öğrenciler tarafından sıklıkla kullanıldığı aktarıldı.

Kütüphanenin 2022'de hizmete açıldığı anımsatılan açıklamada, kütüphanede şimdiye kadar 78 bin 525 kişiye hizmet verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kütüphane ve alandaki Millet Kıraathanesinde ücretsiz çay ve su, öğle saatlerinde de çorba ikramı yapıldığı, ücretsiz internet hizmeti de sunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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