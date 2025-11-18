Haberler

Ulsan Holding Başkanı Fatih Gülsün: Geleceğin Kıtası Afrika

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gülsün, Afrika'daki madencilik ve enerji yatırımlarının önemine dikkat çekerek, Türk yatırımcıların bu kıtada fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Ulsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gülsün, "Geleceğin kıtasının Afrika olduğuna inanıyorum." dedi.

Afrika'da yatırımları olan Ulsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gülsün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıtadaki birçok ülkede savunma, madencilik ve enerji alanında yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Gülsün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, 4 yıldır çalışmalar yürüttüklerini ve 2026'da üretime geçirmeyi planladıkları bir demir cevher sahası olduğunu belirtti.

Botsvana'da da madencilik alanında uranyum, nadir toprak elementleri ve platin grupları üzerine büyük bir ortaklıkları olduğunu aktaran Gülsün, "Botsvana'da bir de enerji alanında yatırım yapıyoruz. Afrika'nın birçok ülkesinde madencilik ve enerji alanında, savunma konularında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Gülsün, Türk yatırımcıların Afrika'ya gitmesi gerektiğinin altını çizerek, "Geleceğin kıtasının Afrika olduğuna inanıyorum. Afrika'da birçok alanda boşluk var. Bütün bu alanları doldurmamız gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Afrika kıtasında birçok alanda yatırım fırsatı ve ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gülsün, "Gerçekten çok güzel kazançların olduğu bir kıta." dedi.

Gülsün, şirketinin sadece Afrika'da değil farklı kıtalardaki ülkelerde de yatırımları olduğunu belirterek, "Esas amacımız bunu ülkemizde yapabilmek. Takip ettiğimiz birkaç tane güzel proje var. İnşallah olursa yine bu büyüklükteki yatırımcılarla beraber Türkiye'de işbirliği yapıp ülkemize de yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.