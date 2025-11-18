Ulsan Holding Başkanı Fatih Gülsün: Geleceğin Kıtası Afrika

Ulsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gülsün, "Geleceğin kıtasının Afrika olduğuna inanıyorum." dedi.

Afrika'da yatırımları olan Ulsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gülsün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıtadaki birçok ülkede savunma, madencilik ve enerji alanında yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Gülsün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, 4 yıldır çalışmalar yürüttüklerini ve 2026'da üretime geçirmeyi planladıkları bir demir cevher sahası olduğunu belirtti.

Botsvana'da da madencilik alanında uranyum, nadir toprak elementleri ve platin grupları üzerine büyük bir ortaklıkları olduğunu aktaran Gülsün, "Botsvana'da bir de enerji alanında yatırım yapıyoruz. Afrika'nın birçok ülkesinde madencilik ve enerji alanında, savunma konularında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Gülsün, Türk yatırımcıların Afrika'ya gitmesi gerektiğinin altını çizerek, "Geleceğin kıtasının Afrika olduğuna inanıyorum. Afrika'da birçok alanda boşluk var. Bütün bu alanları doldurmamız gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Afrika kıtasında birçok alanda yatırım fırsatı ve ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gülsün, "Gerçekten çok güzel kazançların olduğu bir kıta." dedi.

Gülsün, şirketinin sadece Afrika'da değil farklı kıtalardaki ülkelerde de yatırımları olduğunu belirterek, "Esas amacımız bunu ülkemizde yapabilmek. Takip ettiğimiz birkaç tane güzel proje var. İnşallah olursa yine bu büyüklükteki yatırımcılarla beraber Türkiye'de işbirliği yapıp ülkemize de yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.