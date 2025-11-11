Ulsan'daki Termik Santralde Yıkım: 4 İşçi Kurtarılmaya Çalışıyor

Güney Kore'nin Ulsan kentinde hizmet dışı bırakılan bir termik santralin altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için santraldeki 2 kule havaya uçuruldu.

Yonhap ajansının haberine göre, Ulsan'da hizmet dışı bırakılmış bir termik santraldeki 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesinin çökmesi sonucu mahsur kalan 4 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kurtarma ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yıkılma ihtimali olan 4 ve 6 numaralı kuleler yıkıldı.

Yıkımın ardından yaklaşık 70 arama ve kurtarma uzmanıyla çalışmalar yeniden başladı.

Ulsan'da hizmet dışı bırakılmış bir termik santraldeki 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi 7 Kasım'da çökmüştü.

Olay yerine intikal eden ekipler, enkaz altında kalan 9 işçiden 2'sini kurtarmış, 3 işçinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yetkililer, enkaz altındaki 4 işçiden 2'sinin öldüğünün düşünüldüğünü, 2 işçinin ise yerlerinin henüz tespit edilemediğini belirtmişti.