Ulsan'daki Çöken Kazan Kulesinde Son İşçinin Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Güney Kore'nin Ulsan kentinde çöken termik santraldeki kazan kulesinin altında kalan son işçinin cesedine ulaşıldı. Olayda toplam 7 işçi mahsur kalmıştı.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde hizmet dışı bırakılan termik santralde çöken kazan kulesinin altında kalan son işçinin de yer tespitinin ardından cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, yetkililer, kulenin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, söz konusu 7 işçiden sonuncusunun da cesedinin, yer tespitinin ardından enkazdan çıkarıldığını belirtti.

Olay

Ulsan'da hizmet dışı bırakılmış termik santralde 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi 7 Kasım'da çökmüştü.

Çalışmalar kapsamında, kurtarma ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yıkılma ihtimali olan 4 ve 6 numaralı kuleler 11 Kasım'da patlatılmıştı.

Ekipler, enkaz altında kalan 7 işçiden 6'sının cansız bedenine ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
