Ulsan'da Çöken Kazan Kulesinde 1 İşçi Cesedi Bulundu, 2 İşçi için Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Güney Kore'nin Ulsan kentinde hizmet dışı bırakılan termik santralde çöken kazan kulesinin altında kalan işçilerden birinin cesedine ulaşıldı, diğer 2 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yonhap ajansının haberine göre, kulenin çökmesi sonucu mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, termik santralde çöken kazan kulesinin altından 5'inci cesedin çıkarıldığını, 2 işçinin ise halen enkaz altında olduğunu bildirdi.

Kalan 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Olay

Ulsan'da hizmet dışı bırakılmış termik santraldeki 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi 7 Kasım'da çökmüştü.

Olay yerine ulaşan ekipler, enkaz altında kalan 7 işçiden 4'ünün cesedine ulaşmıştı.

Çalışmalar kapsamında, kurtarma ekiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yıkılma ihtimali olan 4 ve 6 numaralı kuleler de dün patlatılmıştı.