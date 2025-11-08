Ülkü Ocakları'ndan Engelli Vatandaşlara Akülü Sandalye Yardımı

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı 11 engelli vatandaşa akülü sandalye yardımında bulundu.

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Ömer Yardımcı ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kentte yaşayan engelli vatandaşları ziyaret ederek akülü sandalyelerini teslim etti.

Yardımcı, yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlara yardımcı olmalarından mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimizin 'her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslüman'ın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir' buyruğu her Ülkücünün işaret taşlarındandır düsturu ile hareket edip arabası olmadığı için günlük yaşamlarında sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizin hayatlarına dokunabilmek için hediyelerimizi ulaştırmayı hedeflemekteyiz."