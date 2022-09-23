Ülkesindeki cunta yönetimini eleştiren Myanmarlı manken geri gönderilmekten endişeli

Tayland'da geçen yıl bir güzellik yarışmasında ülkesindeki askeri cunta yönetimini kınayan Myanmarlı manken Thaw Nandar Aung, ülkesine geri gönderilmekten korktuğunu söyledi.

Tayland'da yaşayan manken Thaw Nandar Aung, Vietnam'a düzenlediği kısa bir geziden sonra Tayland'a girişinin engellendiğini ve Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda mahsur kaldığını belirtti.

Myanmar'daki askeri yönetimi eleştirdiği için sert şekilde cezalandırılmaktan korktuğunu dile getiren manken, Myanmar'a geri gönderilmemek için Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım istediğini ifade etti.

"Onu herhangi bir yere gönderme planları da yok"

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanee Sangrat, Thaw Nandar Aung'un "seyahat belgesindeki bir sorun nedeniyle" ülkeye girişinin engellendiğini doğruladı.

Sözcü, "İlgili makamlar, bu aşamada tutuklama yapmadı ve onu herhangi bir yere gönderme planları da yok." dedi.

Thaw Nandar Aung, geçen yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Miss Grand International güzellik yarışmasında, Myanmar'da demokrasi yanlısı protestocuların öldürülmesine işaret ederek askeri yönetimi eleştirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.