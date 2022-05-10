Ülker'in ilk çeyrek cirosu 5,9 milyar TL'ye ulaştı

Ülker Bisküvi, 2022 yılının ilk çeyreğinde cirosunu 5,9 milyar TL'ye ulaştırdı.

Ülker Bisküviden yapılan açıklamaya göre, Şirket, 2022 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıkladı. Buna göre, Ülker Bisküvi, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 5,9 milyar TL'ye ulaştırdı. Şirketin, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Ülker Bisküvinin üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla ve yatırımlarıyla Türkiye'ye katkı sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.

Şirketin performansıyla ilgili bilgiler veren Buyurgan, şunları aktardı:

"Pandeminin etkisi azalarak da olsa devam ediyor. Küresel ekonomilerdeki dalgalanmaları, girdi maliyetlerindeki artışları, tedarik zincirindeki olası riskleri, bölgedeki savaş ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Güçlü ve proaktif risk yapımız, her senaryoya karşı hazırlıklı çevik yapımız, geniş coğrafyalardaki iş gücümüz ve stratejilerimizin ışığında başarılı yönetimimizle şirketimiz 2022'nin ilk çeyreğini 5,9 milyar TL ciroyla kapattı."

Türkiye'de üretip 100'ü aşkın ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz"

Türkiye'de, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya, Suudi Arabistan, Mısır ve Kazakistan gibi faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda pazardaki güçlü konumların ve istikrarlı büyümenin devam ettiğini belirten Buyurgan, "Trendleri ve talepleri dikkate alarak, son iki yılda Türkiye'de 150'nin üzerinde yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturduk. Türkiye'deki fabrikalarımız, tüm atıştırmalık işimizin üretim ve ihracat üssü haline geldi. Türkiye'de üretip dünyanın dört bir yanındaki 100'ü aşkın ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Liderliğimizden, markalarımızdan aldığımız güçle, paydaşlara katkı sağlayarak istikrarlı büyüme stratejimizi bu yıl da devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.