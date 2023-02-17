Ülkelerine Dönen Çin Arama Kurtarma Ekibi'nin Kurtarma Çalışmalarından Kareler
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ADANA, 17 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu vuran depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Çin'den gelen 82 kişilik arama kurtarma ekibi görevlerini tamamlayarak ülkeden ayrıldı.
ADANA, 17 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu vuran depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Çin'den gelen 82 kişilik arama kurtarma ekibi görevlerini tamamlayarak ülkeden ayrıldı. 8 Şubat'ta Hatay'ın Antakya ilçesine gelen ekip enkaz altında sağ kalanları bulmak için hemen çalışmalara başlamıştı. Ekip toplamda 6 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarılmasına yardımcı oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel