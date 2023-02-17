Ülkelerine Dönen Çin Arama Kurtarma Ekibi'nin Kurtarma Çalışmalarından Kareler Güncel Haberler ADANA, 17 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu vuran depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Çin'den gelen 82 kişilik arama kurtarma ekibi görevlerini tamamlayarak ülkeden ayrıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binaların enkazında hayatta kalanları arayan Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) ADANA, 17 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu vuran depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Çin'den gelen 82 kişilik arama kurtarma ekibi görevlerini tamamlayarak ülkeden ayrıldı. 8 Şubat'ta Hatay'ın Antakya ilçesine gelen ekip enkaz altında sağ kalanları bulmak için hemen çalışmalara başlamıştı. Ekip toplamda 6 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarılmasına yardımcı oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binaların enkazında çalışan Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binaların enkazında çalışan Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binaların enkazında çalışan Çin Arama Kurtarma Ekibi'nin bir üyesi, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binaların enkazında çalışan Çin Arama Kurtarma Ekibi'nin bir üyesi, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler

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