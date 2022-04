'Ülkelerin haritalarını değiştirenler, Türkiye'nin de haritasını değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmediler'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ülkelerin haritalarını değiştirenler fırsat buldukları her an Türkiye'nin de haritasını değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmediler. On yıllardır hepimiz bu durumun bizzat şahidiyiz, bunun olmaması için mücadele veriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın Siyasetçiler ve Vefa Buluşması" iftar programına katıldı. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa kadın siyasetçilerin yanı sıra bazı bakan eşleri de katılım sağladı. İftar programından sonra konuşan Bakan Derya Yanık, AK Parti hükümeti ile kadınların her alanda daha etkin olmaya başladığını söyledi.

"ÜLKELERİN HARİTALARINI DEĞİŞTİRENLER, TÜRKİYE'NİN DE HARİTASINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEDİLER"

Dünya siyasetinde güçlü Türkiye'nin, AK Parti ile var olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "Çevremizdeki ülkelerin haritaları değişiyor, yönetim zafiyetleri çıkıyor, halklar perişan oluyor. Ukrayna bunun son örneği. Ülkelerin haritalarını değiştirenler fırsat buldukları her an Türkiye'nin de haritasını değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmediler. On yıllardır hepimiz bu durumun bizzat şahidiyiz, bunun olmaması için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken bir de bu mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışanların manipülasyonlarıyla uğraşıyoruz. Fakat dirayetli bir lider, arkasında millet, güçlü Türkiye olarak da kendimizin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU, İLKELİ VE ETİK YAKLAŞIM, ANLIK SİYASET REFLEKSLERİNİN YERİNİ ALMALI"

2023 seçimleri öncesi gençlere gerçeklerin anlatılması gerektiğini anca muhalefetin dezenformasyon ve afaki söylemler üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Bakan Yanık, "Olmayanı var gösterecek, olanı yok sayacaklar her zamanki gibi. Bunun örneğini birkaç gün önce en çarpıcı şekliyle yaşadık. Başörtülü genç bir arkadaşımız üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılmasından dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Başka bir ülkede olsa ki o mücadelenin kahramanları var aramızda. Kamera şakası sanacağınız bir durum maalesef bizim ülkemizde gerçek. Bu kadar basit bir çarpıtmayı, maalesef bilerek ve isteyerek söylüyorlar. Bunun bir amaca matuf olduğunun biz farkındayız. Onları sınırlayan ahlaki ve etik kaygıları yok. 2023'de oy kullanacak gençlerin basit bir internet taramasıyla ortaya çıkarabilecekleri bu yalan bilgileri, ilk olarak bizatihi siyaset mekanizmasının içerisinde yer alanlar işliyorlar. Bunun için gençlerin anlayacağı şekilde, yalanı büyütmeyen ya da hatanın propagandasına dönüşmeyen, doğru, ilkeli ve etik yaklaşım, anlık siyaset reflekslerinin yerini almalı diyerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"2023 YILINDA KADIN İSTİHDAM ORANINI YÜZDE 34'E, KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANINI İSE YÜZDE 38,5'E ÇIKARMAYI HEDEFLEDİK"

Kadına yönelik çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kaydetti:

"Doğum İzni ve Analık İzni hakkında düzenlemeler yaptık. Evde bakım desteği, kreş desteği, iş yerlerinde kreş zorunluluğu, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma/ esnek çalışma gibi uygulamaları ve teşvikleri hayata geçirdik. Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları ve Girişimcilik Eğitim Programları ile kadınların iş gücüne dahil olmasına ve becerilerini geliştirmesine imkan tanıdık. Kadınlara sunduğumuz bu destek ve teşvikler sayesinde kadın istihdamımız bugün 9,5 milyon seviyesine ulaşmıştır. TÜİK araştırma sonuçlarına göre. 2002'de yüzde 25,3 olan kadın istihdam oranı 2022 Şubat itibarıyla yüzde 29 seviyesine çıkmıştır. 2023 yılında inşallah kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e çıkarmayı hedefledik. Küreselleşen dünyada artan rekabet ortamı yeni ekonomik fırsatları beraberinde getiriyor. 50 yıllık hedefleri olan ve daha çok gelişen bir ülke olarak girişimciliği ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olarak görüyoruz. Kadınların bütçede gerçekleşen yatırımlardan eşit oranda pay alması için Türkiye'de kadın erkek eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi'ni Aralık 2020'de başlatmıştık, devam ettiriyoruz. Ayrıca kadın kooperatiflerini kadın girişimciliği ve kadın istihdamı konusunda özgün bir model olarak değerlendiriyoruz ve destekliyoruz."

"KADINLARIN KOOPERATİFLER YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJEMİZİ EYLÜL AYINDA BAŞLATTIK"

"Kadın kooperatifleri ülkelerin karşı karşıya kaldığı küresel ekonomik krizlere karşın dikkate değer bir işletme modeli olarak karşımızda duruyor" diyen Bakan Yanık, "Kadınların yarı zamanlı çalışarak, kendi işinin patronu olarak, sevdiği işte çalışarak üretime katılması sürdürülebilir kadın hikayelerinin de doğduğu işletmeler. Ticaret, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımızla özel destek ve teşvik politikalarıyla yaygınlaştırılmasına öncülük ediyoruz. Tüm bölgelerimizde 10 Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmalarını gerçekleştirdik. Toplamda 831 çalıştay, eğitim, bilgilendirme toplantısı ve 380 kadın kooperatif ziyareti ile 40 bin kişiye ulaştık. Yürüttüğümüz bu faaliyetler neticesinde son iki yılda kurulan kadın kooperatifleri sayısında yüzde 27'nin üzerinde bir artış sağlandı. Bu TOBB verileri resmi veriler. Öte yanda, kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projemizi Eylül ayında başlattık. Projemiz ile 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, bin 500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, kooperatif ortağı olan 3 bin erkeğe de kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, kadın kooperatifleri çerçevesinde bin kişilik danışman havuzu oluşturmayı ve danışmanlık hizmeti eğitimleri vermeyi de planlıyoruz. Kadın Kooperatiflerini yaygınlaştırarak kadınlara yeni iş alanları açmaya devam edeceğiz. Kadınlara yönelik, finansal konuların ve risklerin anlaşılması ile kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen mekanizmalar konularında farkındalığın artırılması amacıyla Bakanlığımız İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda ilgili yerel aktörlerle işbirliği içinde Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerlerini gerçekleştirdik. Bu çerçevede, bugüne kadar 81 ilde gerçekleştirdiğimiz 207 etkinlik ile yaklaşık 720 bin kişiye ulaştık. Eğitim kademelerinin tümünde kız çocuklarının sayısını artırdık. Karar alma mekanizmalarında yer alan kadınların oranı 2002'ye göre bugün çok çok yükseldi. En basitinden burada bulunan vekil arkadaşlarımızın 2002'de yüzde 4.4 olan parlamentoda temsil oranı yüzde 17.45'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş - Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel