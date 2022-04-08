'Ülkeleri, Halkları ve Sanatçıları Birleştiren Türk Yazar: Tuncer Cücenoğlu' paneli yapıldı

Avrasya Tiyatrolar Birliğince düzenlenen, "Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri" kapsamında "Ülkeleri, Halkları ve Sanatçıları Birleştiren Türk Yazar: Tuncer Cücenoğlu" konulu panel gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki panele katılan şair ve yazar Ataol Behramoğlu, Cücenoğlu'nun erken denilebilecek bir yaşta hayata veda ettiğine işaret ederek, "Tuncer Cüceoğlu'nun eserleri 40'a yakın dile çevrilmiş. Dünya ölçeğinde önemli bir yere sahip bu yazarımızın ülke içinde yeterince tanınmadığını, hakkının tam verilmediğini düşünüyorum." dedi.

Cücenoğlu'nun alçak gönüllü ve egosuz bir kişiliği olduğunun altını çizen Behramoğlu, hümanist, mizaha önem veren ve toplumcu bir yazar olarak öne çıktığını dile getirdi.

Yazar Ali Berktay da Cücenoğlu ile 1995'te tanıştığını belirterek, "Kerbela Olayı konusunda bir oyun yazmıştım. Tuncer Ağabey bunu duymuş, 'Sen bu oyunu Bakırköy Belediyesinin yarışmasına gönder.' dedi. O işin öyle bir arkasında durdu ki. Beni yüreklendirdi. Ondan aldığım cesareti ve gücü unutmam imkansız. O benim için hep Tuncer Ağabey oldu zaten sonra." diye konuştu.

Cücenoğlu'nun oyunlarında kullandığı metaforların çok güçlü olduğuna dikkati çeken Berktay, şunları kaydetti:

"Mesela Çığ oyununu, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir köyde yaşanmış bir olaydan yola çıkarak yazıyor. Çığın düşmesi ve köyün tehlikeye girmesi anlatılıyor oyunda. Ama o bunu bir cümleyle o kadar güzel özetlemiş ki... 'Yalnızca bir doğa olayı değildir çığ. Belki de biz yarattık bu korkuyu beyinlerimizde'. Oyunun en temel cümlesidir bu. Yani Tuncer Ağabey güzel bir metafor yakalayıp o metaforu o kadar güzel anlatmıştır. Yani o sadece Türkiye'yi değil bütün toplumlara ayna tutacak şekilde yazmıştır eserlerini."

"Özbekistan'da Cücenoğlu'nu çok severiz"

Tuncer Cücenoğlu'nun eserlerini Özbekçeye çeviren Aybek Kopadze ise kısa bir sürede 5-6 oyununu tercüme ettiğini söyledi.

Kopadze, usta yazarın Özbekistan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Gerçekten büyük bir tiyatrocuydu. Türkiye'yi çok bilmezdim. Onun sayesinde birçok festivale geldim. Yine onun sayesinde Türk-Özbek tiyatrosunun bir köprüsü oldum. Özbekistan'da onu çok severiz." ifadelerini kullandı.

Cücenoğlu'nun hayatını "tiyatro" olarak tanımladığını aktaran Kopadze, kendisinin tiyatroya olan ilgi ve düşkünlüğünün sebebinin de o olduğunu dile getirdi.

Tuncer Cücenoğlu hatıralarının da paylaşıldığı etkinliğin sonunda, dinleyicilerin soruları yanıtlandı.

Panelde ayrıca oyuncu Tamer Levent, Kubilay Erdelikara, Gürcistan'dan İraklı Gogia, Azerbaycan'dan Irada Gözelova ve Rusya'dan Kanshaubiy Miziev de konuşmacı olarak yer aldı.