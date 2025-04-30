Uluslararası Yeşilay Federasyonunca, bağımlılıkla mücadelede küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Ülke Yeşilayları 8. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı İstanbul'da başladı.

Fatih'teki Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, etkinliğin bağımlılıkla mücadele konusunda ümitlerini ve heyecanlarını artırdığını, "bağımsız gelecek" konusundaki inancı çok daha ileri noktalara getirdiğini söyledi.

Filistin Yeşilayı Başkanı Ömer Farwana'nın eşinin, çocuklarının ve torunlarının İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini anımsatan Dinç, "Büyük bir acı, büyük bir yürek kanaması. Bugün Filistin'de olanlar, dünyanın farklı farklı yerlerinde olanlar hepimizi üzüyor, incitiyor ve yüreğimizi kanatıyor. Savaşlar, işgaller, katliamlar, soykırımlar bizim insanlığa olan inancımızı ister istemez sorgular hale getiriyor." dedi.

Savaş kadar yıkıcı, öldürücü, zarar verici, insanı ailesinden, çocuklarından ve toplumundan uzaklaştıran başka zararlı şeylerin de olduğunu ve bunların başında da bağımlılıkların geldiğini belirten Dinç, şöyle devam etti:

"Bugün bağımlılıklar sebebiyle milyonlarca insanı sebepsiz yere, herhangi bir savaş olmadan kaybediyoruz. Bu insanların sadece bedenlerini kaybetmiyoruz, ruhlarını, hayallerini, geleceklerini, ideallerini, ilişkilerini, sevgisini de kaybediyoruz. O yüzden bağımlılığa kaybettiğimiz her insan savaşlardan daha çok üzüyor, yıpratıyor bizi. Elimizdeki rakamlar çok açık ve net bir şekilde gösteriyor ki biz bağımlılıklara her yıl savaşlardan çok daha fazla büyük kayıplar veriyoruz. Bağımlılıkla alakalı bütün dünyayı etkileyen büyük bir dalga geliyor üzerimize. Sadece kimyasal bağımlılıklar değil, davranışsal bağımlılıklar da bugün büyük bir tehdit olarak karşımızda. Türkiye'de de özellikle kumar bağımlılığıyla alakalı çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Kumara bağlı ekonomik kayıplar, psikolojik bozukluklar ama en çok da aile yıkımları, intiharlar ciddi anlamda korkutucu seviyeye gelmeye başladı. Dolayısıyla bağımlılık dediğimizde ilk başta aklımıza gelen sadece uyuşturucu, alkol bağımlılığı, tütünle alakalı kayıplarımız olmuyor. Artık kumarla alakalı çok büyük kayıplarımız var ve bununla da alakalı ciddi olarak mücadele etmemiz gerekiyor."

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, bağımlılığın pençesine düşmüş insanların ilk başta işlerini, sonrasında ilişkilerini, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını kaybettiklerini, kendilerinden ve insanlardan ümitlerini kestiklerini, bu insanları kaybetmemek için gece gündüz çalışmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Uluslararası Yeşilay Federasyonuna üye ülke sayısının 25 olduğunu anımsatan Dinç, "Birlikteliğimiz, beraberliğimiz çok güzel meyveler veriyor. Çok güzel neticeler alıyoruz. İnsanların korunması, kurtarılmasıyla alakalı etkili çalışmalar yapıyoruz ama bugün bir dönüm noktası olsun. Bugün bu birlikteliğimiz bir milat olsun. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların daha fazlasını yapmış olalım. Çünkü yangın büyüyor, ihtiyaç artıyor. Her geçen gün daha fazla insanın bu riskle karşı karşıya kalması kolaylaşıyor." diye konuştu.

Avrupa'da 15 yaş altındaki çocuklarda bağımlılığın ciddi anlamda arttığını, 20-25 yaş arası alkole bağlı ölümlerde ciddi anlamda yükseliş olduğunu belirten Dinç, şunları anlattı:

"Hayatının baharında insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Velev ki hayatlarını kaybetmesinler, bağımlılık literatüründe 'kayıp yıllar' diye bir kavram var. Bu 5-10 yıl boyunca insanlar ömrünü, hayallerini, inançlarını, ilişkilerini, imkanlarını, işlerini kaybetti. Bu kayıp hiçbir şekilde rıza gösterilebilir, tolere edilebilir, kabul edilebilir değil. Dolayısıyla hiçbir çocuğumuz, gencimiz, hiçbir insanımız bağımlı olmasın, bu kayıp yılları yaşamasın, hiçbir şey kaybetmesin diye dünyanın, sizin yapacağınız her bir çalışmaya ihtiyacı var. Genelde kahramanlar pelerin takarlar. Biz diyoruz ki bazı kahramanlar pelerin takmaz ama onlar da kahramandır, hayat kurtarırlar. Sizler pelerin takmayan kahramanlarsınız. Hayat kurtarıyorsunuz. Sadece bedenlerini kurtarmıyorsunuz insanların, ruhlarını, işlerini ve ilişkilerini de kurtarıyorsunuz."

"Bağımlılıklarla alakalı herkesin, her ülkenin canı yanıyor"

Dinç, açılış konuşmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay olarak 105 yıldan beri "insanlığın bağımsızlığı" için çalıştıklarını ve bu meseleyi çok önemsediklerini, çünkü yaptıkları her çalışmanın sadece Türk halkı değil bütün insanlık için faydalı olduğunu ifade etti.

Yeşilayın bu konuda büyük bir birikimi ve tecrübesi bulunduğunu vurgulayan Dinç, "Bu tecrübenin farklı ülkelere aktarılması, farklı ülkelerdeki tecrübelerin de bizlerle paylaşılmasını çok önemsiyoruz. Dolayısıyla biz 8'inci kez ülke Yeşilaylarımızı bir araya getiriyoruz. Yeşilay'ın tecrübesini aktardığımız, 58 ülkede bağımlılıkla mücadele konusunda çalışma yapan ülke Yeşilaylarını burada bir araya getiriyoruz. Ayrıca 15 farklı uluslararası bağımlılıkla mücadele eden kuruluştan 30'un üzerinde konuşmacı da programımıza dahil oldu." dedi.

Programda 3 gün boyunca bağımlılıkla mücadele için çeşitli konularda eğitimler, tartışma programları ve bilgi, birikim, tecrübe anlamında uygulamalar yapacaklarını belirten Dinç, bu çalışmanın ardından dünya çapında ortak bir dil geliştirmek ve beraber hareket etmekle alakalı çok etkili bir çalışma zemininin oluşacağına inandıklarını söyledi.

Bağımlılıkla alakalı hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir gündem olduğuna dikkati çeken Dinç, şöyle konuştu:

"Her ülkenin en büyük dertlerinden bir tanesi bağımlılık. Çünkü bağımlılık sadece bireye zarar vermiyor. Aynı zamanda topluma da ciddi anlamda, yıkıcı anlamda geri döndürülmesi çok zor, çok maliyetli zararlara sebep oluyor. Dolayısıyla ülkeler bağımlılıkla mücadele meselesini çok ciddi olarak gündeme almış durumdalar. Bağımlılıklar herkesin hem sokakta hem evinde hem mahallesinde gördüğü büyük bir problem haline geldi. Özellikle davranışsal bağımlılıkları da konuşmaya başladık. Sadece kimyasal bağımlılıklar, alkol, sigara, uyuşturucu değil. Bunun yanında kumar ve internetle ilişkili bağımlılıklar da hem hayat kalitemizi düşürüyor hem hayatlarımıza ve sevdiklerimize çok yönlü olarak zarar veriyor. Dolayısıyla bağımlılıklarla alakalı herkesin, her ülkenin canı yanıyor şu anda. Buna engel olmakla alakalı güçlerimizi birleştiriyoruz."

Üç gün sürecek

Yeşilay Genel Merkezi'nde 2 Mayıs'a kadar sürecek program, ülke Yeşilaylarının bilimsel, akademik ve savunuculuk kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Programda, dünya genelinde bağımlılıkları önleme alanında çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek, bilgi paylaşımı, iyi uygulama örnekleri ve beceri geliştirme fırsatlarından yararlanacak.

Etkinlik kapsamında motivasyon konuşmaları, atölye çalışmaları ve interaktif oturumlar düzenlenecek, ülke Yeşilayları, kendi bölgelerinden vaka analizlerini katılımcılarla paylaşacak.

Programla bağımlılıkları önleme ve halk sağlığı alanındaki ulusal, bölgesel ve uluslararası çalışmaların güçlendirilmesi, daha sağlıklı toplumlar için farkındalığın arttırılması hedefleniyor.