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Ülke gündemindeki Cem Muhammet A.'dan ilk kareler geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ülke gündemindeki Cem Muhammet A.'dan ilk kareler geldi

Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor.

Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor. Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunu yakından takip eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın, küçük çocuğu odasında ziyaret ettiği anların ilk fotoğrafları geldi. Çocuğun tırnakları ve saçlarının kesildiği, yatağında oyuncakla oynadığı görüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli bir odasında bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından savcılık kararıyla Antalya'dan gelen anne Yasemin A.'ya verildi. Antalya'nın Aksu ilçesindeki evime dönen Yasemin A. ve oğlu Cem Muhammet A. için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi. Küçük çocuk savcılık kararıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ardından çocuğun tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirildi. AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan da küçük çocukla yakından ilgilendi. Pediatri servisinde tedavisine devam edilen Cem Muhammet A.'yı ziyaret eden Özkan, küçük çocuğa oyuncak otomobil hediye etti. Cem Muhammet A'nın tırnaklarının ve saçlarının kesildiği ve yatağında oyuncağıyla oynadığı anlar fotoğraf karesine yansıdı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akdeniz Üniversitesi Özlenen Özkan Antalya Bursa Güncel Haberler

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