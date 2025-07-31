Ülke genelindeki camilerde kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün yatsı ezanından önce yurt genelindeki camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devletin ve milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin."