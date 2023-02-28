Ülke genelindeki asayiş ve narkotik uygulamasında aranan 901 kişi yakalandı

Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen genel asayiş ve narkotik uygulamasında aranan 901 kişi yakalandı, 1058 kişi hakkında adli-idari işlem yapıldı.

Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen genel asayiş ve narkotik uygulamasında aranan 901 kişi yakalandı, 1058 kişi hakkında adli-idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, EGM'den 16 bin 661, Jandarma Genel Komutanlığından 16 bin 196, Sahil Güvenlik Komutanlığından 737 olmak üzere toplam 33 bin 594 personelin katıldığı, 249 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulama, ülke genelinde 10 bin 236 noktada gerçekleştirildi.

Uygulamada 13 bin 634 umuma açık yer kontrol edildi, denetlenen 2 bin 249 eğlence mekanından 14'üne işlem yapıldı. Ayrıca aranan 901 kişi yakalandı, kayıp 14 kişi bulundu, 1058 kişi hakkında adli-idari işlem yapıldı.

Genel asayiş ve narkotik uygulamasında 100 bin 6 araç kontrol edilirken, aranan 28 araç bulundu, 3 bin 82 araçla ilgili cezai işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında 32 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 73 mermi, 8 kurusıkı tabanca, 11 kesici-delici alet, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile kaçak içki, kaçak sigara ve makaron ele geçirildi.