Ülke Genelindeki Araç Trafiğinde Dikkat Edilmesi Gereken Çalışmalar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 13-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent bağlantı yolundaki üstyapı çalışması sebebiyle Aydın istikametinde Buharkent çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

Sakarya-Bilecik yolunun 1-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla saat 21.00'e kadar Sakarya istikametinde ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma eski Havza-Vezirköprü servis yolundan izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 40-55. kilometrelerinde muhtelif kesimlerindeki levha montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.