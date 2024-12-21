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Ülke Genelinde Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Ülke Genelinde Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağışlar ve rüzgar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan yağışların yanı sıra, bazı illerde karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi bulunuyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; yurdun önemli bir bölümü yağışlı geçecek. Yağışların;  Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün akşam saatlerinden pazar günü akşam saatlerine kadar; Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Erzincan, Bolu ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına

Metoroloji'nin tahminlerine göre; rüzgar Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Meteoroloji, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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