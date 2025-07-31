Camilerde Kuraklık ve Yangın İçin Dua

Türkiye genelinde camilerde kuraklıktan kurtulmak, yangınlardan korunmak ve şehitler için dua edildi.

Yatsı ezanından önce ülke genelindeki camilerde kuraklık, yangın ve diğer her türlü afetlerden korunmak için dualar okundu.

Bu kapsamda Hacı Bayram Veli Camisi'nde de yatsı ezanı öncesi dualar edildi ve yatsı namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bugün sosyal medya hesabından, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin."