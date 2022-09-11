81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız edenlere ve dilencilere yönelik uygulamada çeşitli suçlardan aranan 631 kişinin yakalandığını, 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, vb.) kamu düzenini bozabilecek kişileri yönelik, 'Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama' yapıldı.