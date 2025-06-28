Ülke Genelinde Çıkan Yangınların Durumu: 142 Yangın Kontrol Altında

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son iki günde çıkan 150 yangından 142'sinin kontrol altına alındığını, 8 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Hızlı müdahale ile yangınlara karşı büyük bir mücadele sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son iki günde çıkan 150 yangından 142'sinin kontrol altına alındığını, devam eden 8 orman yangınına ise müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde son iki günde çıkan yangınların son durumu hakkında bilgi verildi.

İki günde 68'i orman, 82'si ziraat yangını olmak üzere 150 yangının meydana geldiği aktarılan paylaşımda, yangınların 142'sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Müdahalesine devam edilen yangınlar, Sakarya/Bilecik, Manisa/Akhisar, Balıkesir/Havran, Balıkesir/Kepsut, Kahramanmaraş/Pazarcık, Bolu/Göynük, Gaziantep/Nurdağı, Bilecik/Osmaneli. Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir.

Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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