Ülke Genelinde Çıkan Yangınlar Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Manisa, Bolu ve Aydın'da çıkan yangınlar nedeniyle 3 bin 971 kişinin tedbir amacıyla tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD yaptığı açıklamada, son bir haftada ülke genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldiğini belirtti.

İzmir'de bin 430, Manisa'da bin 475, Bolu'da 516 ve Aydın'da 550 vatandaşın tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir haftada, ülke genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana gelmiştir. Meydana gelen yangınlara, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarımız ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahale etmiştir. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde zarar tespit çalışmaları ilgili ilgili faaliyetler Afet Grubu tarafından süratle yapılmaktadır. Olası can kayıplarının önüne geçmek için yangınlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız, güvenli alanlara tahliye edilmektedir.

Bu kapsamda; İzmir'de bin 430, Manisa'da bin 475, Bolu'da 516 ve Aydın'da 550 vatandaşımızın tedbir amacıyla AFAD, Jandarma ve Emniyet koordinesinde güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Vatandaşlarımızın, yeşil vatanımızı korumak ve olası kayıpların önüne geçebilmek için yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız."