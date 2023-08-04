Ulaştırma ve Tarım Bakanları Malazgirt 1071 Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 952. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nın basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Malazgirt Zaferi'nin önemi vurgulandı ve Türkiye'nin geleceği için mücadele edileceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 952. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 952. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nın basın toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, Sultan Alparslan'ın 1071 Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'yu Türklerin yurt edinmesinin başlangıcı ve kilidi olduğunu kaydederek, bu yıl 952. yıl dönümünü beraber kutlayacaklarını söyledi.

Okçular Vakfı'nın 7'nci kez bu etkinliği düzenleyeceğini, kendilerinin de daha önce söz konusu organizasyonlara katıldıklarını anımsatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından programlara verilen desteklerden bahsetti.

Uraloğlu, program sayesinde Anadolu'nun fethinin layıkıyla kutlandığını, kendilerinin de eş, dost ve akrabalarıyla etkinliklere katıldıklarını anlatarak, "Biz de bu programları gururla, onurla takip edeceğiz ve destekleyeceğiz. Malazgirt'te ve sonraki bütün zaferlerimizde, savaşlarımızda şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, nice 900 yıllar, nice 1.000 yıllar bu coğrafyada hüküm sürmemizi ve bu coğrafyaya hizmet etmemizi bize nasip etsin." diye konuştu.

"Malazgirt, geçmişten geleceğe kurulmuş köprünün temel taşlarındandır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Sultan Alparslan başta olmak üzere vatanı için canını feda eden tüm şehitlere rahmet diledi.

Malazgirt'in, Türk milleti için geçmişten geleceğe kurulmuş olan köprünün temel taşlarından birisi olduğunu dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih, ecdadımızın Anadolu'nun fethinden itibaren fethedilmiş bütün topraklarda huzuru güveni hoşgörüyü hakim kıldığının şahididir. Büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olan Türkiye'nin yeni bir şahlanış içinde olduğu da bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçektir.

İlhamını şanlı geçmişinden alan ve gözünü gelecek 100 yılın dünyasına diken Türkiyemizi gençlerimizle birlikte bu ülkümüzü birlikte hayata geçirmeye kararlıyız. Milletimizin her bir ferdi İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da tarihin bizlere yüklediği hiç bir sorumluluktan kaçmamış, hiç bir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Emeğini ve gerektiğinde canını ortaya koymaktan çekinmemiştir, çekinmeyecektir."

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, küllendirilmeye çalışılan tarihi bilinci yeniden diriltip başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sahiplenmesinin yolunu açtığını vurguladı.

"Malazgirt ruhunu yeni zaferlerle taçlandırmak için mücadelemiz sürecektir"

Bakan Yumaklı, "952. yıl dönümü etkinlikleri için bir araya geldiğimiz Malazgirt başta olmak üzere kendimizi bir ve tek millet olarak hissettiren, kimliğimizin üzerindeki tozları silkeleyen tarihimizi sahiplendiğimiz bir düşünce ikliminin oluşmasına vesile olan tarihi olaylara verdiğimiz önem bundandır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarına işaret eden Yumaklı, "Bu vizyonlarla ülkemizin ve mazlum dünyanın huzurunu ve güvenliğini teminat alma yolunda yürüyüşümüz ve Malazgirt ruhunu yeni zaferlerle taçlandırmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarih yazmak için Türkiye Yüzyılı hedefiyle mücadelemiz sürecektir. Bu kutlu mücadeleye sahip çıkan milletimize şükranlarımızı sunuyorum." açıklamasında bulundu.