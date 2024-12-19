İstanbul ve Çanakkale Boğazı Gemi Trafiği Askıya Alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kısıtlı görüş sebebiyle geçici olarak çift yönde askıya alındığını duyurdu. Sis nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, gemi seferleri için alternatif yolların değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel