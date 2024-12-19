İstanbul ve Çanakkale Boğazı Gemi Trafiği Askıya Alındı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel