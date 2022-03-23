Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda zam talebinin UKOME'de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapılarak, "Zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda zam talebinin UKOME'de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine (İ.E.T.T., Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatlarına) yüzde 15 oranında zam yapılmışken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay sonra 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksi, Taksi Dolmuş, Minibüs, İETT, Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatları dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına yüzde 36'lık zam yapılması teklifi UKOME gündeme getirilmiş olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak ayrı tarihlerde farklı zamların yapılmış olması nedeniyle (Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine 29/07/2021 tarihinde yüzde 15, Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine ise 23/12/2020 tarihinde yüzde 11 oranında zam yapılması sebebiyle) Servis Ücretleri ile Elektronik Bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur.

Bu doğrultuda UKOME Kurul üyelerinin iradesini yok sayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine dair yüzde 36'lık artış hususunda idari yargıda hukuki süreç başlatılmıştır.

Akabinde 23.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesince önerilen bütün toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması teklifine ilişkin olarak UKOME kurul üyesi Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcimiz Serdar Yücel tarafından yapılan açıklamada; 2019 yılından itibaren toplu ulaşımda yer alan modlara yapılan zam oranları karşılaştırıldığında Elektronik Bilet ücretlerine yüzde 111'lik artış yapılmasına rağmen Servis, Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine ise yüzde 84 oranında zam yapıldığı ifade edilerek, 24.12.2021 tarih ve 2021/12-1 sayılı UKOME kararında yer alan Servis ve Elektronik Bilet Ücretlerine dair hukuki süreç hatırlatılarak, savaş başta olmak üzere dünya genelindeki krizler nedeniyle artan ham petrol fiyatları sebebiyle bütüncül olarak gelen tekliften Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücret tarifelerinin ayrıştırılmak suretiyle daha önceki zam kararlarında kullanılan hesaplama yöntemindeki Akaryakıt Değişimi*0,30 çarpanı ile belirlenecek oranda ücret artışı yapılması önerisi Kurul Başkanı İBB Genel Sekreteri tarafından dikkate alınmayarak tüm toplu Ulaşım Ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasının oylatılması sonucunda Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla söz konusu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir. "

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel